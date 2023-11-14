أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات مشتركة ضد حركتي "الحهاد الإسلامي" و"حماس"

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشتركة، على أشخاص وكيانات، لديهم ارتباطات مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة اكس، عن قرار العقوبات الجاري بالتنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإن المستهدفين بالعقوبات هم 6 أشخاص وكيانان ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، إضافة لشخصين ينتميان إلى حركة حماس.

وأشار البيان أن العقوبات "تهدف إلى تقييد أنشطة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس".

وتأتي العقوبات في ظل حرب يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، منذ 39 يوما، قتل خلالها 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.