15 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»؛ للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة في قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ، والمياه والإصحاح البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث إن وكالة «الأونروا» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بأنشطة إغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة.

وستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

قسائم شرائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في المخيمات الفلسطينية بمحافظتي إربد وجرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 2.690 فردا، بواقع 430 أسرة من الأسر الفلسطينية اللاجئة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية «كنف» للعام 2023 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.