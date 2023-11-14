15 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

وستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
قسائم شرائية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في المخيمات الفلسطينية بمحافظتي إربد وجرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 2.690 فردا، بواقع 430 أسرة من الأسر الفلسطينية اللاجئة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية «كنف» للعام 2023 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
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