1165 مجزرة و1755 طفلاً تحت الأنقاض في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إنه في اليوم التاسع والثلاثين على التوالي تتواصل المحرقة الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، ومازال الأطفال والنساء والمدنيين والمنازل الآمنة والمستشفيات في بؤرة استهداف جيش الاحتلال الذي يمارس حرب إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل من خلال قصفهم بالطائرات والدبابات والصواريخ والقنابل والقذائف الحارقة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال يمارس حملة تضليل وتحريض ممنهجة ضد المستشفيات، وهي محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات المعمداني والشفاء والإندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء.

كما اعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن ذلك هو محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى وقنصه للطواقم الطبية وإطلاقه للنار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف.

وعرض مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية للجرائم الوحشية المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، حيث بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي (1,165) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين (3,600) مفقود، منهم 1755 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض.

كما بلغ عدد الشهداء (11,320) شهيداً، بينهم (4,650) طفلاً، و(3,145) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (198) ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا (51) صحفياً.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتقى (40) شهيداً داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي منذ أن بدأ حصاره فعلياً من قبل جيش الاحتلال واستهداف كل شيء يتحرك بداخله، وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود وتوقف غرف العمليات الجراحية تماماً.

وقال المكتب: الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي تمكنت اليوم من دفن (82) شهيداً في مقبرة جماعية حفروها داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي الذي مازال يحاصر المجمع بشكل كامل.

قال مكتب الإعلام الحكومي إن عدد الإصابات بلغ (29,200) إصابة، وأكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

وفيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة والمركزة من جيش الاحتلال على المستشفيات والمراكز الصحية وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (25) مستشفى و(52) مركزاً صحياً، كما استهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي أن الحرب على المستشفيات مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، فلم يتركوا مكاناً إلا واستهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار أو بالقذائف الحارقة.