شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران يلتقى حسام بدراوى للحوار حول الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور حسام بدراوي، أمس الأثنين، بفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

أكد بيان للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي أنه تبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها الأستاذ فريد زهران حملته الانتخابية.

ونشر الدكتور حسام بدراوي الخبر على صفحته الرسمية وذكر انه تجمعه بفريد زهران صداقة قوية وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة ويسانده في قرار ترشحه كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية دعماً منه بالرأي والفكر.

كما أكد فريد زهران والدكتور حسام بدراوي أهمية وأولوية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وحرية الصحافة ودعم احترام القانون والافراج عن كل معتقلي الرأي.

وأبدي الدكتور حسام بدراوي وفريد زهران ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بلا تداخل في الاختصاصات مع وجوب احترام مبدأ تداول السلطة.

كما شددا على رفض إجراء أية تعديلات دستورية جديدة تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية وأن أي تعديل دستوري لا يجب أن يسمح لصاحب السلطة بالاستفادة من التعديل في المستقبل.

وأبدي الدكتور حسام بدراوي دعمه لشجاعة فريد زهران في ترشحه للرئاسة وخوضه معركة صعبة ممثلا للمعارضة المستقلة، وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما لحرب الإبادة التي تقوم بها اسرائيل بلا انسانية ولا احترام للقانون الدولي.