شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: استعنت بخبرات اقتصادية فى وضع برنامجى الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، إن السياسة فيها التزام وقواعد، ولا يمكن فصلها عن الاقتصاد أو التشريع، موضحا أنه حتى في محاور برنامجه الانتخابي، هناك جوانب كثيرة استعان بخبرات اقتصادية.

وأضاف يمامه خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه معني بالاقتصاد ويطلع عليه، ويترك التفاصيل وإعداد البرامج للأساتذة، لافتا إلى أنه طرح على حزب الوفد في الهيئة العليا مبدأ الدخول في الانتخابات، معلقا: "كانت المفاجأة قالولي ندخل ونختارك، ما يشبه الإجماع، وكان العنوان بالنسبالي هو إنقاذ مصر".

وذكر يمامه أن مصر حية وهناك أمل في الإنقاذ، فمصر تحتاج لإنقاذ، موضحا أنه برؤية ومتابعة للمشهد السياسي لمصر، من يعالج سنوات ولم يخف فيجب أن يذهب لطبيب أخر، فأصبح تغيير السياسة والرجال مهم.

ولفت إلى أنه دعا الدكتور هاني سري الدين لمشاركته في برنامجه الانتخابي ولم يرد على ذلك، ولكن وجد في كتاب له، أن المشهد الاقتصادي في مصر ضبابي والموقف متجمد، وأنه لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي واجتماعي، لافتا إلى أنه استعان بأساتذة في الاقتصاد، واحتراما لرغبتهم لأن عندهم طموح أن يكونوا وزراء وهم يستحقوا.