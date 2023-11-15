كوريا الشمالية تختبر محركا جديدا يعمل بالوقود الصلب لصاروخ باليستي متوسط المدى

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية اختبرت محركا جديدا يعمل بالوقود الصلب لصاروخ باليستي متوسط المدى يومي 11 و14 نوفمبر تشرين الثاني.

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