الأمم المتحدة: قلقون من تصاعد أعمال العنف العرقية في دارفور

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلقه لمعلومات موثوقة افادت بوجود أعمال عنف على نطاق واسع ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور، منددا بتصاعد العنف العرقي في السودان".

ولفت دوجاريك، الى أننا "نسعى لتأكيد معلومات موثوقة تلقيناها بشأن أعمال عنف على نطاق واسع تستهدف أفرادا من قبيلة المساليت في دارفور وخصوصا في الجنينة" كبرى مدن غرب دارفور".

وأضاف أن "هذه المعلومات تشير إلى أعمال عنف يُزعم أن ميليشيات عربية ارتكبتها بين 4 و6 تشرين الثاني بتواطؤ محتمل من قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف نيسان".

واوضح ان |ذلك يشمل عمليات اغتيال لرجال ونساء من قبيلة المساليت غير العربية ومعاملة لاإنسانية ومهينة وإبعاد قسري لقبيلة المساليت التي لجأت إلى أرداماتا إحدى ضواحي الجنينة والى مناطق أخرى".

وذكر أن "هذه التطورات تظهر للأسف تصاعد النزاع العرقي والطائفي في السودان"، داعيا إلى "حماية المدنيين".