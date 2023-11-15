نادي الصحافة: للتدخل بالمراجع الدولية لوقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد من ينقلون صورة ما يجري للرأي العام

اشار نادي الصحافة في بيان، الى انه "حالت العناية الإلهية دون وقوع مجزرة جديدة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي باستهدافه لمجموعة من الزملاء والزميلات والمصورين والتقنيين في وسائل إعلامية مختلفة، جراء استهداف المنطقة التي كانوا يمارسون عملهم فيها وتبدو شارات الصحافة واضحة".

ولفت البيان، الى إن نادي الصحافة يدين هذه العملية وكل العمليات التي أدت إلى استشهاد صحافيين أو أفراد من عائلاتهم في لبنان وفلسطين ويستذكر بشكل خاص الشهيد عصام عبدالله ويدعو دول العالم والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية الصحافيين والأمم المتحدة إلى التدخل لوقف هذه الإعتداءات الإسرائيلية ضد من ينقلون صورة ما يجري للرأي العام.

واكد إن الصحافة في لبنان كانت وستبقى منبرا للحرية ولن ترهبها اي اعتداءات وممارسات تأتي من الخارج والداخل.