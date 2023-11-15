لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: لا عودة الى التعليم دون أجر حصة منصف لا يقل عن 9 دولار وعرض اليونيسيف مرفوض

اعلنت لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين في بيان، بانه "في إطار الاجتماع والتنسيق بين لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين ورابطة التعليم الاساسي اليوم توصلنا الى قرار واحد موحد، وهو ان لا عودة الى التعليم دون أجر حصة منصف لا يقل عن 9 دولار، وما عُرض علينا من اليونيسف 6 $ هو مرفوض رفضاً قاطعاً ونعتبره أجر غير منصف ولا يعطي الاستاذ حقه في بدل الانتاجية وبدل النقل".

ولفتت اللجنة الى "اعتبار كافة العاملين من عمال مكننة، خدم وموظفين في الدوام المسائي كالأساتذة تتحمل نفقتهم اليونيسف، وأن يشملهم أجر منصف وعادل كغيرهم والأجر تحدده الوزارة ويدفع مباشرة عن طريق اليونيسف، كما ان تأمين الكتب المدرسية الضرورية قبل بدء العملية الدراسية وذلك لكي يستطيع الأساتذة القيام بواجباتهم كاملة منذ بداية العام الدراسي".

وجدد البيان التاكيد ان "لا عودة الى التعليم المسائي دون إعطاء الحقوق للجميع، الاساتذة والمرشدين والمدراء والنظار وعمال المكننة وكافة العاملين في الدوام المسائي وهذا الموقف اتخذه الجميع لان كلمتهم وموقفهم موحد في سبيل حقوق كل العاملين في التعليم المسائي".