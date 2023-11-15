الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم طرفا ثالثا لإخلاء مستشفيات غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء.

وأكد ميلر أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، مضيفاً: "بالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات" وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.

وادعى البيت الأبيض أن معلوماته تفيد بأن حركتيّ "حماس" و"الجهاد" تستخدمان المستشفيات بما فيها الشفاء لدعم عملياتهما العسكرية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.

وخلال الأيام الماضية، صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.