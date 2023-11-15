هيئة البث الإسرائيلية: تقدم واضح في المفاوضات بشأن تبادل للأسرى وهدنة مؤقتة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مفاوضات إسرائيلية تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الأسرى بغزة.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "تدور الآن المناقشات حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".

ونقلت قناة ABC NEWS الأمريكية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه "تم إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى وقد يتم تحقيق انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء الحربي المصغر "كابنيت" قد بدأ جلسة قبل قليل بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وآلية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم، بحسب "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي حديثه عن "تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

وقال المسؤول إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لصفقة موسعة لتبادل الأسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

والإثنين، أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، استعداده للإفراج عما يصل إلى 70 محتجزا من النساء والأطفال مقابل هدنة مدتها خمسة أيام وإطلاق سراح 275 امرأة وطفلا فلسطينيا أسيرا في السجون الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل "تماطل وتتهرب" من الصفقة.

وأفرجت حركة "حماس" حتى الآن عن أربعة أسرى لدواع إنسانية آخرهم في 23 أكتوبر، وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل مجندة أسيرة قالت "حماس" إنها قُتلت في غارة إسرائيلية.

وبحسب التقديرات الرسمية للجيش والحكومة الإسرائيليتين، فإن أعداد الأسرى من الإسرائيليين لدى حركة "حماس" تبلغ 240 شخصا.