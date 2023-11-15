شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مرتقب بين ألمانيا وإيطاليا للتصدي للهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إلى تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إبرام اتفاق جديد للتعاون الأسبوع المقبل، إذ تفرض أزمة الهجرة إلى أوروبا تشكيل تحالفات سياسية غير متوقعة.

وقالت مصادر مطلعة إن معاهدة الصداقة تؤكد عزم البلدين على تنحية خلافاتهما جانبا وانتهاج حلول عملية على الرغم من وجود خلفيات سياسية متعارضة لدى كل منهما.

ويوقع شولتس وهو اشتراكي ديمقراطي وميلوني التي ترأس حزب أخوة إيطاليا اليميني المتشدد على الاتفاقية في برلين يوم 22 نوفمبر الجاري.

خفض عدد المهاجرين

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصادر المطلعة قولها إن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على صياغة الاتفاقية.

وتتعهد ألمانيا وإيطاليا على الأرجح بالتعاون الوثيق في خفض عدد المهاجرين الوافدين من خلال نهج متعدد الجوانب.