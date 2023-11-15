"واشنطن بوست": إسرائيل تريد الإفراج عن 100 من الأسرى لديها في صفقة مع حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تريد إطلاق سراح 100 من النساء والأطفال في صفقة تبادل مع حماس، مشيرة إلى أن العدد يمكن أن يكون أقل من ذلك.

وأوضحت أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرئيل وحماس سيرافقه هدنة إنسانية لمدة 5 أيام

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، مساء اليوم، تصريحات تفيد بأن حماس وإسرائيل تجريان محادثات متقدمة بشأن صفقة الرهائن بوساطة قطرية أمريكية.

وأكدت أن صفقة الرهائن الأولية بين حماس وإسرائيل من المتوقع أن تشمل الأطفال.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات صفقة الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي تتقدم، مؤكدة أن الأطراف تقترب من الاتفاق على الخطوة الأولى وهي الأطفال مقابل الأطفال.

فيما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، خلال بيان له في وقت سابق من اليوم إنهم سيحتفظون بما لديهم من أسرى لظروف أفضل.

ولفت النخالة إلى أن طريقة المفاوضات بشأن الأسرى وردود فعل العدو قد تدفعهم لأن يكونوا خارج الصفقة.