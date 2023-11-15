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إطلاق صاروخين من سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة بالداخل الإسرائيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت قناة الجزيرة مباشر"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لها أنباء تفيد بإطلاق صاروخين من الأراضي السورية في ريف درعا باتجاه مرتفعات الجولان المحتل بالداخل الإسرائيلي.

سبق وأن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، تمكُّن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط صاروخ في منطقة العقبة قبل وصوله إلى إسرائيل.

وأوضح هاجاري أن نظام الدفاع الجوي الإسٍرائيلي "آرو" اعترض صاروخا فوق البحر الأحمر.

في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اعتراض صواريخ أرض-أرض أطلقها الحوثيون من اليمن.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت في وقت سابق من اليوم، رصد طائرتين بدون طيار فوق منطقة "يفتاح" على الحدود مع لبنان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحداها واختفت الثانية عن الرادارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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