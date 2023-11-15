عبد السند يمامة: مثلت حزب الوفد لوضع دستور 2012

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراته ومرافعاته.

وأضاف يمامة: اُخْتِيرت من ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظر حينها بنظرة موضوعية وأصدرت كتاباً بعنوان: "المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية".

وأضاف يمامة، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء: قدمت كتابي لأعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدر منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.

ولفت إلى أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.

وأوضح يمامة أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.