في يومين.. 8 معلومات عن خدمة "الترجمة السريعة" للأوراق الرسمية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، تقديم خدمة الترجمة السريعة والمراجعة للاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وفيما يلي تفاصيل خدمة الترجمة السريعة:

1- يمكن تقديم الخدمة واستلام الأوراق خلال يومين فقط.

2- يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس والدراسات العليا.

3- يقدم التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل.

4- ترجمة بيان الدرجات.

5-ترجمة ملخص الرسائل والأبحاث.

6- إثبات القيد للسفر.

7- ترجمة إفادات السفر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

8- مركز اللغات والترجمة الجهة الوحيدة المنوط بها ترجمة ومراجعة المستندات من العربية وإلى جميع اللغات الأجنبية والعكس طبقًا للائحة مجلس الوزراء المعتمدة بحلوان.