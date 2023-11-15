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في يومين.. 8 معلومات عن خدمة "الترجمة السريعة" للأوراق الرسمية بحلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، تقديم خدمة الترجمة السريعة والمراجعة للاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وفيما يلي تفاصيل خدمة الترجمة السريعة:

1- يمكن تقديم الخدمة واستلام الأوراق خلال يومين فقط.

2- يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس والدراسات العليا.

3- يقدم التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل.

4- ترجمة بيان الدرجات.

5-ترجمة ملخص الرسائل والأبحاث.

6- إثبات القيد للسفر.

7- ترجمة إفادات السفر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

8- مركز اللغات والترجمة الجهة الوحيدة المنوط بها ترجمة ومراجعة المستندات من العربية وإلى جميع اللغات الأجنبية والعكس طبقًا للائحة مجلس الوزراء المعتمدة بحلوان.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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