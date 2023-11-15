في يومين.. 8 معلومات عن خدمة "الترجمة السريعة" للأوراق الرسمية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:
أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، تقديم خدمة الترجمة السريعة والمراجعة للاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وفيما يلي تفاصيل خدمة الترجمة السريعة:
1- يمكن تقديم الخدمة واستلام الأوراق خلال يومين فقط.
2- يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس والدراسات العليا.
3- يقدم التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل.
4- ترجمة بيان الدرجات.
5-ترجمة ملخص الرسائل والأبحاث.
6- إثبات القيد للسفر.
7- ترجمة إفادات السفر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.
8- مركز اللغات والترجمة الجهة الوحيدة المنوط بها ترجمة ومراجعة المستندات من العربية وإلى جميع اللغات الأجنبية والعكس طبقًا للائحة مجلس الوزراء المعتمدة بحلوان.