"أغرقتهم داخل خيامهم".. الأمطار الشديدة تزيد من جراح أهالي غزة النازحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء البتاكوشي

فاقمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة، من أزمة النازحين الفلسطينيين من شمال القطاع حتى جنوبه، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ففي ساعات الصباح الأولى، من أمس الثلاثاء، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة، في انهيار وغرق العشرات من خيام النازحين في جنوب القطاع.

وأغرقت مياه الأمطار أمتعة النازحين، الذين يقطنون في الخيام وفي المستشفيات ومدارس جنوبي غزة، كما انهارت بعض الخيام بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت بداية دخول المنخفض الجوي إلى القطاع.

وتعيش محافظة رفح حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الميداني في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل المدنية في وسط مخيم بشيت جنوب رفح، وهناك أزمة استجدت في الساعات الماضية مع غزارة الأمطار التي سقطت في رفح، حسبما قال الصحفي الفلسطيني وائل الحلبي.

وتابع الحلبي خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أن أزمة الأمطار فاقمت الأزمات الموجودة أصلًا بشكل كبير، خاصة في ظل عدم قدرة المواطنين على تأمين مساكن آمنة لهم في هذه المناطق ومراكز الإيواء على وجه الخصوص.

وحسب الصحفي الفلسطيني، قال إن آلاف المواطنين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه بحثًا عن الأمان، اضطروا لافتراش الأرض سواء في الشوارع أو في مراكز الإيواء، لكن مع هطول الأمطار لساعات طويلة تسبب في غرق عشرات مراكز الإيواء، ما زاد من معاناتهم.

وأوضح وائل الحلبي، أن المواطنين في محافظات جنوب قطاع غزة، يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، مع انقطاع تام للمياه وعدم قدرة المخابز على توفير الخبز وإغلاق العشرات منها، بسبب نفاد الوقود وعدم دخوله ضمن قوافل المساعدات.

ومحافظات جنوب غزة ليست وحدها التي عانت بسبب الأمطار، ففي المحافظات الوسطى، سقطت الأمطار بغزارة، إذ قال محمد كساب صحفي من داخل مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، إن الأوضاع زاد سوءًا خاصة مع هطول الأمطار على النازحين، الذين يعيشون في الشوارع والخيام.

وتابع كساب خلال حديثه لـ "الخليج 365"، أن مياه الأمطار أغرقتهم وهم داخل خيامهم، وظلوا يحاولون لساعات إغلاقها ونزح المياه منها بطرق تقليدية.

ولفت الصحفي الفلسطيني إلى أن مبنى مستشفى شهداء الأقصى لا يتسع لمزيد من النازحين، فهو ممتلئ بالمرضى الذين يفترشون الطرقات.

وفي السياق ذاته أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن غزة تتأثر الثلاثاء والأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ويكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الأمطار تسقط على معظم المناطق الفلسطينية وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ومنذ 40 يومًا لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن شن غاراته على قطاع غزة بشكل عنيف، ما تسبب في نزوح الكثير من السكان إلى جنوب القطاع، جراء تدمير منازلهم أو إصابتها ويقيم العديد منهم في خيام أقيمت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إضافة إلى أماكن أخرى وسط وجنوب القطاع الذي لم تستثنيه إسرائيل أيضا من غاراتها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، دمرت أحياء فوق رؤوس ساكنيها، وخلّفت أكثر من 11 ألفا بينهم نحو 4630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، بالإضافة إلى 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.