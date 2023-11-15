طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة، أمطار غزيرة أحياناً ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الاثنين المقبل.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية ، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجياً خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من فجر الجمعة مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.