رئيس الشاباك في القاهرة وأنباء عن اقتراب هدنة مؤقتة في غزة وتبادل أسرى

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس "الشاباك" رونين بار، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التوصل إلى هدنة مؤقتة، فيما لم يستبعد مسؤولون إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت مقابل الإفراج عن أسرى لدى المقاومة.

وأوضح الإعلام الاسرائيلي، أن بار، يجري محادثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، في إطار المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن مفاوضات صفقة الأسرى تتقدم والأطراف تقترب من الاتفاق على الخطوة الأولى وهي الأطفال مقابل الأطفال.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الحرب سيناقش الليلة صفقة تبادل الأسرى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تبقي تطورات قضية التفاوض بشأن إطلاق الأسرى لدى حماس طي الكتمان حتى لا تتعرض للخطر.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول أميركي، أن حماس واسرائيل يقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسرى في غزة مقابل هدنة مؤقتة.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي انهيار "المحادثات المتقلبة" على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق.

فيما ذكر مسؤول أوروبي، أنهم متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع.

فيما قال مسؤول إسرائيلي للشبكة الأميركية، إن المفاوضات بشأن الرهائن مستمرة وسط جهود قطر والمخابرات الأميركية و"الموساد".

أما صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن حماس و"إسرائيل" تقتربان من صفقة للإفراج عن عدد من الأسرى.