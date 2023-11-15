البنتاغون: إصابة 59 أميركيّاً بـ55 هجوماً ضدّ قوات أميركية في العراق وسوريا

أعلن البنتاغون بانه تعرّضت القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوماً خلال الشهر الماضي، ما أدّى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة.

وذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين، إنّه "منذ 17 تشرين الأول وحتى اليوم، رصدنا 55 هجوماً على القوات الأميركية. لقد وقع 27 هجوماً على قوات أميركية في العراق و28 هجوماً في سوريا"، مشيرة إلى إصابة 59 أميركيّاً.

وتُحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنّها مرتبطة بإيران في ثلاث أحداث منفصلة، لكنّ الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.

وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأميركية بالحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" في غزّة.