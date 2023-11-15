بسبب القصف الإسرائيلي.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إخلاء مستشفى القدس في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها نجحت في إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مؤكدة أنه كان يوما عصيبا محفوفا بالمخاطر.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه تم إجلاء الطواقم الطبية والمرضى والنازحين مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى، بعد مرور أكثر من 10 أيام على حصارهم ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى.

وأكدت الجمعية أن الإجلاء جاء بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف.

وأضاف البيان أنه جار نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب التي تعاني أصلا من قرب نفاذ الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

والأحد الماضي، أعلنت الجمعية خروج المستشفى تماما عن الخدمة، في ظل حصار من قوات الاحتلال، وجددت التأكيد في وقت سابق اليوم، أن محيط مستشفى القدس ما يزال يشهد إطلاق نار كثيف، بوجود آليات عسكرية إسرائيلية.

والإثنين، كذبت الجمعية ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن استخدام مسلحين من حركة حماس، مستشفى القدس كنقطة إطلاق لقذائف الأر بي جي، ونشر جيش الاحتلال فيديو لادعاءاته، لكن الهلال الأحمر قال إنه كاذب وينشر معلومات مزيفة.

كما أدان الهلال الأحمر الفلسطيني، ادعاءات جيش الاحتلال الكاذبة بخصوص إطلاق مسلحين قذائف من داخل مستشفى القدس، وقالت إنها تعتبرها تحريضا واضحا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال للمستشفى وحصارها في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.