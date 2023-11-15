«نيويورك تايمز» تكشف بالأدلة: إسرائيل هي من استهدفت مستشفى الشفاء في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حقيقة ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية هي من قصفت مستشفى الشفاء في غزة بالخطأ يوم الجمعة الماضي.

وفنّدت الصحيفة، في تحقيق لها، ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية أسقطت قذيفة بالخطأ على مبنى مستشفى الشفاء.

وأشارت الصحيفة الأمريكة إلى أن إسرائيل قالت إن المقاومة الفلسطينية أخفقت في إطلاق قذائف صاروخية، لكن وبحسب التحقيق الذي أجرته الصحيفة الأمريكية فإن تحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بغارات يوم الجمعة يرجح أن بعض الذخائر أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، نفت حركة "حماس" كل الادعاءات الأمريكية بشان المستشفيات في غزة، وذلك بعدما قال البيت الأبيض والبنتاجون إن حماس تستخدمها لإسناد عملياتها العسكرية.

وفي تصريحات سابقة لـ "الجزيرة"، قال القيادي بحركة "حماس، باسم نعيم، إن 70 ألف نازح يقيمون في المستشفيات وليس معقولا إدارة العمل العسكري منها، مجددا الدعوة لاستقبال أي لجنة دولية محايدة للاطلاع على الأوضاع في المستشفيات.