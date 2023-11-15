كتائب القسام: أجهزنا على 9 جنود من مسافة صفر ودمرنا 22 آلية عسكرية للاحتلال بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قتلت اليوم الثلاثاء 9 جنود إسرائيليين، ودمرت 22 دبابة وآلية لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وذلك وسط معارك ضارية في محاور عدة.

وقالت كتائب القسام في بيان مساء الثلاثاء،" منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة من مسافة صفر وتدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".



وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، في بيان، إنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة"، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة في المنطقة نفسها، مؤكدة أن النيران اشتعلت فيهما.



كما أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، وأصابت 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وذكرت القسام، إنها استهدفت 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105"، مضيفة أنها استهدفت من جديد تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم"، كما استهدفت بقذائف الهاون تجمعا للجنود الصهاينة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وفي سلسلة بيانات أخرى في وقت سابق اليوم، أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس أنها نفذت اليوم الثلاثاء سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور القتال بمدينة غزة، وفي المنطقتين الوسطى والشمالية.



وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في مبنى شمال غزة، وأخرى متحصنة في مبنى جنوب غرب غزة، بواسطة قذاف مضادة للأفراد من نوع "تي بي جي".



وخلال بضع ساعات تمكّن مقاتلو كتائب القسام من استهداف ما لا يقل عن 6 دبابات وناقلة جند وجرافة عسكرية بواسطة قذائف "الياسين 105" وقذاف "تاندوم" وعبوات العمل الفدائي، وفق ما جاء في بيانات منفصلة.



كما أعلنت أنها قصفت القوات المتوغلة في محوري جنوب مدينة غزة وشرق جحر الديك (وسط القطاع) بمنظومة الصواريخ "رجوم" القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.



بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن سلسلة من العمليات والاشتباكات التي خاضها مقاتلوها في محاور عدة، خاصة في مدينة غزة.



وقالت السرايا -في بيان- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات، وصفتها بالضارية، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط مدينة غزة.



وبالتزامن، أعلنت كتائب المجاهدين (أحد فصائل المقاومة بغزة) أنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محوري النصر وتل الهوا بمدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، كما قالت إنها قصفت حشودا إسرائيلية شرق حي الزيتون.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه إلى 47 منذ بدء اجتياحه البري يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إصابات في تل أبيب وعسقلان

في سياق أخر، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 3 أشخاص في تل أبيب بجروح جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وذلك عقب سماع دوي انفجارين في تل أبيب وإطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية.



وفي وقت شابق اليوم، وقعت إصابات وأضرار في مدينة عسقلان الساحلية جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية.وقال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه تعاملت مع إصابتين طفيفتين في الرأس لرجلين في الثلاثينيات من العمر، ونقلتهما إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، كما تعاملت مع حالتين أصيبتا بالهلع.



في الوقت نفسه، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن بلدية عسقلان أن الصواريخ التي أطلقت من غزة تسببت بوقوع إصابات وأضرار في المدينة. وأضاف أن الصور تظهر سيارات ومباني تضررت جراء سقوط صاروخ.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن صفارات الإنذار انطلقت في عسقلان ومناطق في غلاف غزة، فيما أفادت كتائب القسام، بأنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخي



من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت موقع مارس العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة. كما أعلنت أنها قصفت موقع "العين الثالثة" في "غلاف غزة" برشقة صاروخية.



المصدر: وكالات