شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصة في الشئون الدولية: مصر تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الدولية والمتخصصة في الشئون الدولية، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم أبناء غزة من خلال تقديم المزيد من المساعدات عبر معبر رفح، واستقبال العديد من المساعدات من خلال مطار العريش، لافتا أن كل ما تقوم به الدولة المصرية يحظى باهتمام عالمي كبير.

وأضافت المتخصصة في الشئون الدولية، أن هناك رفض شديد لمحاولات إسرائيل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن الدولة المصرية مدركة على هذا المخطط، وأعلنت عن رفضه بشكل قاطع طوال الفترة التي تشهد فيها غزة أحداث مأساوية، لافتة أن أي محاولات لإفراغ غزة من شعبها سينهي حلم الدولة الفلسطينية، ويعفي إسرائيل أيضًا من مسؤولياتها القانونية على اعتبارها سلطة احتلال.

وأوضحت أن الدولة المصرية لها مواقف قوية وواضحة تجاه هذه القضية الفلسطينية، والتأكيد على الدعم الكامل لشعب فلسطين، وهذا أشادت به المنظمات الدولية، التي أكدت على تعاون مصر الكبير في دخول المساعدات من خلال معبر رفح.