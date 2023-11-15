شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: سأعمل على تقوية سلطات رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الإصلاح التشريعي في برنامجه الانتخابي يعتمد على تفعيل نصوص الدستور، لافتا إلى أن الإدارة المحلية الضلع الثالث للسلطة التنفيذية منذ إنشاء الدستور، ولا توجد انتخابات للمحليات حتى الآن.

وأضاف، خلال لقائه برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أن رئيس الدولة يجب أن يبعد عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأحكام القضاء هي عنوان الحقيقة.

وذكر يمامة أن هناك اختصاصات لرئيس الجمهورية، سُلبت منه، وهذا خلاف تراثنا القائم على النظام الرئاسي، فرئيس الجمهورية له مقام مقدر، ومن يقرأ بعمق اختصاصات رئيس الحكومة ورئيس الدولة يجد أن الثقل يكون مع الحكومة، فلا بد أن تعود الاختصاصات التي كانت موجودة في دستور 71 لدستور 2014.

ولفت إلى أن التوازن الموجود حاليا سببه شخصية الرئيس السيسي لأنه خارج من معركته منتصرا على الإرهاب، مما أعطاه وزنا كبيرا جدا، ولكنها مرحلة تاريخية لن تدوم، مضيفا أننا نريد أن نراجع دساتيرنا السابقة ونوازن على هذا الأساس، لأن السلطات مركزة على رئيس الوزراء.