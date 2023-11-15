شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليار جنيه حافز جودة لهيئة التدريس بموازنة 2024-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدره 3 مليار و703 مليون جنيه حافز جودة لهيئة التـدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهـد والهيئات البحثية، مقابل 3 مليارات و201 ملايين جنيه العام المالي السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تأتى هذه المخصصات تحت بند المكافآت التى خصصت له الموازنة مبلغ وقدره 170 مليارا و631 مليون جنيه العام الجاري مقابل 153 مليارا و621 مليون جنيه العام السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.