شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: أناشد المواطنين بحسن الاختيار فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، المواطنين بحسن الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مردفا: "محدش ادانا جنيه، ومخدتش جنيه من ودائع حزب الوفد والحملة لها ميزانيتها المستقلة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واللقاء استغرق ساعة، مردفا: "قلت له أن من أقرب 10 أشخاص لي شخص مسيحي، وعامل صفحة في الوفد يوم الحد اسمها صفحة الكنيسة وشعار حزب الوفد الهلال والصليب ولا تفرقة أبدا".

ولفت إلى أن البرنامج الانتخابي ليس وثيقة مقدسة، والبرنامج الانتخابي سيطرح بسرعة إذا قدر له النجاح، مردفا: "الإصلاح الا قتصادي فيه المسائل اللي عاوزة حلول مؤقتة وسريعة، في القروض هقول لا مش هقترض فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالبنية التحتية فيم مسائل أوقفها وأفتحها للاستثمار الأجنبي".

وذكر إلى أننا نحتاج لإعادة جدولة للديون وزيارات وتفاهم مع المانحين، معتقدا أننا سنلقى قبول وستكون المسائل جيدة، فمن كل الجهات هناك استقبال جيد من أجل مصر.

وتابع: "فرص نجاحي جيدة، وإذا لم يقدر أقول الحمد لله وكده أرتاح بقى، دا هم، من يحمل مسؤولية هذا البلد وخاصة في هذا الظرف يحمل هم"، مردفا: "أسرتي عاوزاني جنبيها".

وأردف: "يجب المشاركة، مينفعش يبقى في انتخابات وألاقي 20%، ويجب حسن الاختيار، وأنا عمري ما أدفع لحد جنيه في حاجة مش صح، اللي هياخد من حد حاجة ياخدها ويجي قدام الصندوق يدي صوته للي عاوزه".