شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف "شركة أفريقيا لتمويل المشروعات" بعد الموافقة على انضمام مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي عقدت الأسبوع الجاري الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس" شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية.

وتسعى مصر بانضمامها إلى الاتفاقية المعروضة إلى الاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية في مصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات؛ وذلك لتضييق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالفة الذكر - على مشروعات البنية التحتية في قطاعات: الطاقة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتي لها تأثير إنمائي، وتعمل على تحقيق الحياد المناخي في القارة الإفريقية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 3 مليارات دولار أمريكي، وتنقسم إلى 3 ملايين سهم، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها ألف دولار أمريكي، وتتاح للاكتتاب مـن قبـل أي نوع من أنواع الكيانات المساهمة لصالح حكومات الدول الإفريقية، وكذا المؤسسات المالية العامة الإفريقية وغير الإفريقية، وكذلك المؤسسات المالية الإقليمية والدولية العاملة في عموم إفريقيا، وكلمـة عامة تعني مؤسسة مملوكة بالكامل أو جزء كبير من ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، كيانات القطاع الخاص الأفريقية وغير الإفريقية والأفراد.

ونستعرض في النقاط التالية الغرض من الشركة :

تتمثل الأغراض المؤسسية للشركة في المشاركة في أي عمل أو نشاط أهمها ما يلي:

1- العمل على تطوير البنية التحتية داخل إفريقيا من خلال توفير التمويل من مصادر متنوعة، بما في ذلك المساهمات، والقروض والمنح من مصادر إفريقية وغير إفريقية. - الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك: تقوم الشركة، بالاشتراك مع مستثمرين أو ممولين من القطاع العام أو الخاص أو على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بالمساهمة في تمويل إنشاء أو إعادة تأهيل، أو تحسين أو توسيع أو حيازة الشركات والأصول والمبادرات والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتعبئتها وتمكينها عن طريق إجراء استثمارات في الديون أو الأسهم، أو أشباه الأسهم أو الضمانات أو مزيج مما سبق، سواء بوجود ضمان لسدادها من جانب الحكومة أو الدولة التي يتم فيها الاستثمار أو عدم وجوده.

2- توفير الموارد اللازمة لتمويل تكلفة تطوير الشركات والأصول والمبادرات والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتعبئتها وتمكينها في إفريقيا، وذلك حتى تصل إلى مرحلة يمكن فيها للمستثمرين متعددي الأطراف أو القطاع العام أو الخاص أن يقبلوا الاستثمار في مثل هذه المشروعات.

3- تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لمشروعات البنية التحتية.

4- تحقيق الأرباح تمكن من مواجهة تكاليف متابعة الأغراض التنظيمية، وتكوين الاحتياطيات وتوزيع الأرباح.