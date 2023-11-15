مصطفى الفقي: حان الوقت أن تتحول حماس إلى تجمع سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: لقد آن الأوان لتغيير القيادة الفلسطينية، حيث أن القضية باتت بحاجة إلى قيادة تجمع الفلسطينيين على كلمة واحدة، موضحًا أن حل الدولتين فى الأراضي المحتلة أمر قابل للحدوث وليس مستبعد.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" عبر فضائية "إم بى سى مصر": حان الوقت أن تتحول حماس إلى تجمع سياسي، مشددا على ضرورة الوحدة الكاملة فى الصف الفلسطيني.

وأردف الفقي: المستقبل السياسي لنتنياهو سوف ينتهي خلال عام، مؤكدا أن مصالح الولايات المتحدة مع العالم العربى ولكن سياستها ضده.

وأوضح الفقى: سنشهد تغييرًا فى التوزيع الديموغرافي فى فلسطين وإسرائيل، وبسالة الفلسطينيين ليس لها نظير فى العالم المعاصر، مختتمًا أن نغمة تهجير سكان غزة ودفعهم جنوبا ليست جديدة ولن تتحقق.