عبدالسند يمامة: مهموم بقضايا الوطن منذ تخرجي من الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية: إنني أقدم نفسي بأنني رئيس لحزب الوفد الذي فاز فيه في انتخابات بإشراف قضائي في مواجهة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن الهيئة الوفدية اختارته ومنذ تاريخه أصبحت رئيس حزب الوفد، وقبلها كان عميدا معهد الدراسات السياسية في حزب الوفد.

وأضاف "يمامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: إنني مشغول دائما بقضايا وهموم الوطن بداية من بعد تخرجي مباشرة في عام 1974، وأصدر في 1975 أول كتاب له بعنوان «حول جدوى إنشاء محكمة عدل عربية».

وأوضح أنه اطلع على المشروع في الجامعة العربية، ورأى ضرورة إنشاء جامعة عدل عربية في إطار تنظيم إقليمي اقتصادي على غرار محكمة العدل الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه كان يهمه استكمال دراسته، وحصول على دكتوراه في فرنسا، واستفاد منها بنتيجة أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية.