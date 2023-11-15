حماس: نحمل الاحتلال وبايدن مسؤولية اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة حماس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء الطبي.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، قالت حماس: "نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيُحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزّل".

وتابعت حركة حماس: "تبنّي البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، لإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب، لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".

وأضافت حركة حماس: "صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يُثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، وسنبقى على عهدنا لشعبنا باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوّة، وسيدفع الاحتلال الثمن غالياً عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غداً لناظره قريب".

ومن جانبه قال مدير الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الدكتور منير البرش خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة، أن هناك تهشم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء، جراء تفجيرات الاحتلال في داخل المجمع.

أوردت فضائية الجزيرة في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وفي السياق ذاته قال منير البرش مدير الصحة في غزة للجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بعمليات قنص داخل مجمع الشفاء، مؤكدًا أنهم يسمعون أصوات رصاص داخل المجمع.

وأضاف البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء، واقتحمت بالفعل أجزاءًا من المجمع.

وتابع مدير الصحة في غزة، نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل مستشفى الشفاء.