ترند اليوم| مسلسل صلاح الدين وأسعار الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

صلاح الدين الأيوبي

تعرف على مواعيد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل "صلاح الدين الأيوبي"

انطلق أمس الإثنين 13 نوفمبر الجاري، أولى حلقات المسلسل التركي التاريخي "فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي".

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

15 جنيها زيادة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات