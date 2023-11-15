شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أفريقية النواب: مصر وضعت قضية فلسطين فى بؤرة اهتمامات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، والتى أشاد فيها بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطينى فى غزة، بمثابة دليل قاطع على التقدير العالمى الكبير لجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وقال " سليم " فى تصريحات صحفية اليوم، إن إشادة مادورو تمثل انعكاساً حقيقياً واعترافاً واضحاً بنجاح الدبلوماسية المصرية وقدرتها الكبيرة على التأثير اقليمياً وعالمياً كما أنها تؤكد النجاح المصرى الكبير فى وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم مؤكداً أن الدور المصرى والتاريخى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية أصبح يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف دول العالم.

وطالب محمد سليم، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لانقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضدهم والتى ادت الى مقتل اكثر من 11 ألف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما طالبت به مصر مراراً وتكراراً على ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.