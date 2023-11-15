شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للقاء بايدين.. الرئيس الصيني يصل إلى سان فرانسيسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الصيني شي جين بينج الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بينج سيحضر كذلك خلال زيارته للولايات المتحدة، اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك).

استئناف الاتصالات العسكرية

كان البيت الأبيض أعلن أن استئناف الاتصالات العسكرية الأمريكية الصينية يُعد أولوية قبيل القمة بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله: "لقد قطع الصينيون بشكل أساسي روابط الاتصالات، الرئيس بايدن يرغب في إعادة تأسيسها، وسينظر إلى هذه القمة كفرصة لمحاولة تحقيق تقدم في هذا الشأن".

وأضاف في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس"، أن هذه القضية "كانت تمثل أولوية" بالنسبة لبايدن، و"نحن بحاجة إلى خطوط الاتصال هذه لكي لا تكون هناك أخطاء أو سوء تقدير أو سوء فهم".