رئيس الوزراء الإسرائيلي يوافق على ميزانية الحرب المعدلة التي تتضمن زيادة حجم العجز

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، بحسب بيان مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية في اسرائيل.

وأوضح البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة حجم العجز‭"‬. ولفت الى إن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.

ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع حماس مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 22.9 مليار شيقل (ستة مليارات دولار) في تشرين الأول بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.