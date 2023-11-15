بايدن يصل إلى سان فرانسيسكو عشية قمته المرتقبة مع نظيره الصيني

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، عشية قمته المرتقبة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، ومن المقرّر أن يعقد الرئيسان الأميركي والصيني الأربعاء قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام.
وتهدف هذه القمّة لإبقاء المنافسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تحت السيطرة، رغم ما يباعد بينهما من توترات تجارية وعقوبات وخلافات مرتبطة خصوصاً بقضية تايوان.
ويجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" التي تستضيفها سان فرانسيسكو.
وأكّد بايدن أنّ بلاده لا تحاول النأي بنفسها من الصين بل تريد تحسين العلاقة الثنائية.
وسيتناول شي العشاء مع كبار رجال الأعمال الأميركيين خلال زيارته، ومن المتوقع أن يسعى خلال محادثاته مع بايدن لتخفيف القيود التجارية الأميركية المفروضة على بلاده.
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