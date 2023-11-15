شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. 57 معركة على طول جبهة القتال بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن 57 معركة على طول جبهة القتال بأكملها يوم الثلاثاء، وأن القوات الروسية تضغط لطرد الوحدات الأوكرانية من مواقعها حول مدينة دونيتسك الكبيرة، بالعديد من الهجمات.

وكانت أوكرانيا قالت إنها صدت 18 هجومًا بالقرب من بلدتي مارينكا ونوفوميخايليفكا إلى الغرب من دونيتسك، وأنه جرى صد 15 هجومًا آخر حول بلدة أفدييفكا شمالي دونيتسك.

مركز الفحم والصلب

وتخضع دونيتسك، مركز الفحم والصلب في شرق أوكرانيا في منطقة دونباس، للاحتلال الروسي منذ عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، أصبح خط الجبهة قريبًا من المدينة، إذ يحتفظ الجيش الأوكراني بمواقع شديدة التحصين هناك.

نتيجة لذلك، بالكاد تغير خط المواجهة حتى بعد الغزو الروسي واسع النطاق الذي بدأ في فبراير 2022، وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الجيش الروسي هجماته في منطقة دونيتسك.