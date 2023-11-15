زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء. وقال إن الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات.

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