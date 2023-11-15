الجيش الإسرائيلي: القوات تنفذ عملية في مستشفى الشفاء بغزة

اعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وتابع "تضم قوات الجيش الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".

بالمقابل، اشار المتحدّث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة الى إنّ "الاحتلال الإسرائيلي تواصل مع وكيل وزارة الصحة وأبلغه أنّه خلال الدقائق القادمة سيتمّ اقتحام مجمّع الشفاء الطبّي وطلب أن يتمّ إبلاغ الجميع بعدم الوقوف قرب النوافذ حتى لا يكون هناك خطر على حياتهم".

وأضاف أنّ "الاحتلال الإسرائيلي قرّر، وأبلغنا بشكل رسمي، نيّته اقتحام مجمّع الشفاء الطبّي خلال الدقائق القادمة".

ويضمّ المستشفى آلافاً من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جرّاء الحرب المستعرة منذ السابع من تشرين الأول بين إسرائيل وحركة حماس.

ومساء الثلاثاء، نفت حركة حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".