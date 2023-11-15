البيت الأبيض تعليقاً على اقتحام مستشفى الشفاء: يجب حماية المستشفيات والمرضى ولا نؤيد قصفا جويا

أعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء تعليقاً على بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة أنّه "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

واوضح متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب، "لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية".

وأضاف "كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران. يجب حماية المستشفيات والمرضى".

وأتى البيان بعد محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبحث فيها الرجلان الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بحسب البيت الأبيض.