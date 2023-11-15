رئيس الوزراء الكندي: قتل إسرائيل للأطفال في غزة يجب أن يتوقف

شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف". وقال "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

وأشار في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد، الى ان "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".