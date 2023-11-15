النشرة: الهدوء الحذر يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان "الهدوء الحذر يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من محور سهل الماري حلتا الهبارية العرقوب مزارع شبعا حاصبيا والعرقوب منذ منذ ليل امس وحتى فجر اليوم، يخرقه بين الحين والآخر طلعات استكشافية للطيران التجسسي المروحي نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا العرقوب ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وذلك بعد تعرض أطراف حلتا وكفرحما عصرا لقصف مدفعي بالقنابل الحارقة، وهذا الهدوء لم يسلم منه القطاعين الغربي والوسط حيث استمر التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين رجال المقاومة والقوات الاسرائلية حتى ساعة متاخرة من الليل الفائت".

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