الأب مبارك: الإنسان الفرد خرج من البربرية والهمجية أما الأمم والجماعات فلا

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​كميل مبارك​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

بعد هول الحروب والاقتتال من جهة، والرقيّ والتطوّر التقني من جهةٍ أخرى، ثَبُتَ لي أنّ الإنسانَ الفرد خرجَ من البربريّة والهمجيّةِ، أمّا الأممُ والجماعاتُ فلا.