“اليونيسف”: “الأطفال يدفعون أغلى الأثمان” جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، سليم عويس، إن أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة، مشيرا إلى أن “الأطفال يدفعون أغلى الأثمان” جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف عويس أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف الإسرائيلي، “لا سيما وأننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة”.

وأوضح أن هناك 50 بالمئة من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل العدوان الحالي، تبعا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف الحرب.