الرئيس الصيني يصل إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة "آبيك" ولقاء بايدن

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) ولقاء نظيره الأميركي جو بايدن في قمة ثنائية بالغة الأهمية.

وترجّل شي من طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية وكان في استقباله على مدرج المطار كل من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.

ويعقد الرئيسان الأميركي والصيني الأربعاء قمة مطولة ستكون الأولى بينهما منذ عام، وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكد من عدم خروجه عن السيطرة، كما سيناقشان استئناف الحوار العسكري بين البلدين.

وتعود آخر زيارة لشي إلى الولايات المتحدة إلى ست سنوات.

وسيلتقي شي وبايدن على هامش قمّة منظمة (آبيك)، التي تضم 21 عضواً تمثل اقتصاداتها مجتمعة نحو 60% من إجمالي الاقتصاد العالمي.

وكان بايدن قال قبيل وصول جينبيغ إن واشنطن لا تسعى إلى النأي بنفسها عن الصين بل تريد تحسين العلاقات الثنائية.