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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة بلجيكا، الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز آل سعود،، برقية تهنئة، لملك مملكة بلجيكا، الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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