4 شهداء في استهداف منزل قرب مركز إيواء بمخيم جباليا

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مركز إيواء بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ووصل 25 شهيدا إلى مستشفى المعمداني بعد قصف منازل بحي الشيخ رضوان بقطاع غزة.

كان "البيت الأبيض" قال، صباح اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا، ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها، جاء ذلك ردا على إعلان الجيش الإسرائيلى تنفيذ عملية ضد الفصائل الفلسطينية بمستشفى الشفاء فى غزة.

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى، الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران"، موضحا أنه يجب حماية المستشفيات والمرضى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر الأربعاء، جزءا من مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

وأفادت مصادر طبية بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

أدانت الخارجية الفلسطينية، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة وغيره من المستشفيات، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، مشددة على ان اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لـ جرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وأضاف أن العمل متوقف تماما داخل المستشفى فى ظل نفاد الوقود والغذاء والدواء، وأصبحت المستشفى مشرحة تفقد كل ساعة شهيدا من العناية المكثفة أو الأقسام الداخلية أو الأطفال الخدج.