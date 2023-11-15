شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب يلتقى سفير الصين فى إطار دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، بحضور النائب طارق الخولي وكيل اللجنة.

واستعرض كريم درويش، الموقف المصرى الثابت والمبدئى تجاه العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والذى ينطوى على رفض قاطع لسياسة التهجير والعقاب الجماعى، واستهداف المبانى السكنية والمستشفيات التى خلفت عشرات الآلاف من الشـــــــــهداء والمصابين وغالبيتهم من النساء والاطفال.

وتابع درويش، أن مصر تجرى مباحثات واتصالات مع كافة القوى الدولية من شركائها وأصدقائها الدوليين، لضرورة الوقف الفورى للعدوان على الشعب الفلسطينى، واستدامة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ولفت رئيس خارجية النواب، إلى أن مصر تؤكد دوما على أن الصراع لن يؤدى لتحقيق الأمن المنشود للشعوب، بل إقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين والمقررات الأممية والبيان المصرى الصادر عن قمة القاهرة للسلام .

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن أهمية هذا اللقاء تأتى فى إطار رصد ومتابعة لجنة العلاقات الخارجية للمواقف المختلفة والتفاعل معها، وفق المعطيات المختلفة، حيث نقل رسالة شكر من نواب الشعب المصري لدولة الصين الصديقة على موقفها المحترم من مجريات ما يحدث في غزة.

واختتم كريم درويش بأنه تم استعراض العلاقات والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وضرورة دفعها لأفاق أكبر بما يتسق مع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .