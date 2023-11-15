شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" ينشر لافتات دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المهندس هيثم رحمي، عن بدء الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحًا رئاسيا.

وقال المهندس هيثم رحمي، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات له إن الأمانة تطلق حملة لدعم الرئيس السيسى، بناء على توجيهات حزب حماة الوطن المركزية، ضمن خطته الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأكد رحمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة، وهو الذي دشن خطط تنمية عمرانية بسيناء، مشيرا إلى أن سيناء لا تنسى دور القيادة السياسية في تطهيرها من براثن الإرهاب لتعود سيناء بلد الأمن والأمان.

ونشر الحزب بشمال سيناء لافتات دعم الرئيس السيسى بالعديد من المناطق الرئيسية بالمحافظة تحمل شعار: "مشينا في طريق هنكمله … تحيا مصر"