المالية ارسلت الى مصرف لبنان شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات للعامين 2020 و2021

اعلنت وزارة المالية انها ارسلت اليوم الى مصرف لبنان شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وقيمتها ٢٠٢،٥٠٩،٠٠٠،٠٠٠ مليار ليرة لبنانية من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

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